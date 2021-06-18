شكرا لقرائتكم خبر عن مجموع دخول الثانوية العامة .. الجيزة تبدأ الإحصاء التكرارى لتحديد الدرجات والتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموع دخول الثانوية العامةتجرى مديرية التربية والتعليم بالجيزة الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة لتحديد تنسيق الثانوية العامة، ومجموع دخول الثانوية العامة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.

يذكر أن تنسيق الثانوى العام بمدارس الجيزة العام الماضي كان 240 درجة كحد ادنى للقبول بمدارس الثانوى العام، ثم تم تخفيضه لـ238 فى عدد قليل من الإدارات التعليمية حسب ما احتاجته من طلاب بناء على الكثافات.

اما تنسيق العام الماضي لمدارس الثانوي للتعليم الصناعى فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220 درجة للعام و210 للاعداد المهنى و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين باطفيح ووردان ث ص والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات والمنوات ث ص بنات واطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج .

وكانت درجات القبول بالمدارس التى تقبل الصناعى 3 سنوات ونظام الاعداد المهنى العام الماضى ب210 درجه للعام و 205 للمهنى وهى مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير ث ص بنين وناصر ث ص بنين و الصف ث ص بنين ونكلا ث ص م وابو رواش ث ص م والكداية ث ص م والبدرشين والصف والعياط ث ص بنات.

وكان تنسيق التعليم الزراعى العام الماضي تم تحديد 200 درجة للجيزة الزراعية و 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و 160 درجة لاطفيح وطهما و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية.

ويتم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.