شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نتوقع تدهور الوضع الوبائى لكورونا فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع تدهور الوضع الوبائي لكورونا في إفريقيا، مشيرة أيضا إلى أن غينيا ستعلن غدا انتهاء جائحة إيبولا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات العالمية بفيروس كورونا انخفض بنسبة 12% الأسبوع الماضى، فيما تراجع معدل الوفيات بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وأضافت المنظمة - في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو وأكثر من 72 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في 5 مناطق من أصل 6 تابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنها جنوب شرق آسيا بنسبة انخفاض 27% وأوروبا بنسبة 13%، فيما سجلت أفريقيا زيادة في حالات الإصابة بنسبة 44%، مضيفا أن معدل الوفيات تراجع في أوروبا بنسبة 17% وأمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 7%، بينما سجل معدل الوفيات ارتفاعا في أفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 12%.