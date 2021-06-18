شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 8 قرارات و7 اجتماعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 12حتى 18 يونيو 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، حيث نص مشروع القانون في جزء منه على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها

كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف بالبيع فى 59 ملحقاً من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة بسوق العبور لواضعي اليد عليها "ملاك المحلات المجاورة لها"، وكذلك اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الاسكندرية التصرف بالبيع فى 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فني استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة، بجانب الموافقة على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائي" (عدلي منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة "أفيك انترناشيونال" الصينية، كما تم الموافقة على تمديد فترة إقامة معرض "ملوك الشمس" المقام حالياً بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهي فى30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن على أن يتم عودة القطع الأثرية بحد أقصى يوم 20 أكتوبر 2021، فضلاً عن الموافقة على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم 30 لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات 1/7/2021، ولمدة ثلاث سنوات، وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة "القيمة المضافة"، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد اجتماع لمتابعة مخططات تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، حيث كلف بإعداد عرض متكامل لمخططات تطوير المحاور والطرق بغرب القاهرة الكبرى وتكلفة التنفيذ لعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومستشار وزير الإسكان، ومسئولي المكتب الاستشاري، كما تم عقد اجتماع لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفني، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.

كما شملت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بأن يكون هناك برنامج زمني مضغوط لإنجاز المشروع، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين، والمكتب الاستشاري، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين مصر وفرنسا، ومساندة القطاع الخاص كشريك فى تحقيق التنمية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، بجانب اجتماع لمتابعة تطوير منظومة النقل البحري، وتسهيل حركة النقل بين مصر والقارة الإفريقية، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، وكذلك اجتماع مع وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، حيث أكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا، وعلى الثقة في أن تفقد أعضاء الوفد لبعض المشروعات العمرانية في مصر سيمهد لوضع تصور لما تحتاجه مدننا الأفريقية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض الكتيب الذي أعدته وزارة العدل مؤخراً تحت عنوان "الشهر العقاري والتوثيق 1946-2021.. 75 عامًا في خدمة المصريين"، حيث أكد أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها من أولويات الحكومة، كما شهد سيادته مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء والتعليم وأسواق الجملة، وكذلك دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتعاون الدولي، ومساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، وسفير مصر لدى فرنسا، وسفير فرنسا لدى مصر، بالإضافة إلى تفقد مشروع ترميم وإحياء قصر السلطان حسين كامل وتحويله لمجمع للإبداع الرقمي وريادة الأعمال، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ القاهرة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن افتتاح مصنع "مينترا" لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، التابع لشركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، ورافقه وزراء المالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الشركة.

كما شهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون لاستخدام مساحات من الأراضي القابلة للزراعة بمحافظة الوادي الجديد لصالح محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ووزارة الاتصالات فى العراق، لدعم التعاون الثنائي وتبادل الخبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وكذلك تفقد إحدى سيارات البريد المصري المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاتصالات بجمهورية العراق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA"، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لاستعراض ملفات عمل الهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية، والمجمع الصناعي لتصنيع وتجميع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكذا جهود الهيئة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى لقاء مع وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الماضية، وتحديداً من يوليو 2020 حتى مايو 2021، بما فى ذلك السياحة التي قصدت المدن الساحلية، فضلاً عن لقاء مع وفد فرنسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وسفير فرنسا لدى مصر، لبحث مجالات التعاون الثنائي المستقبلي، حيث أشاد بعمق الشراكة الاقتصادية مع فرنسا، مؤكداً أن إعفاء مصر من "عمولة ضمان المخاطر" يعكس ثقة فرنسا في أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب لقاء مع وزير التجارة والصناعة السعودى، والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة، حيث أكد أن الدولة مستمرة فى توفير المناخ الجيد للاستثمار.

وشملت اللقاءات أيضاً، عقد لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، وما تم إنجازه فى عدد من الملفات التي تدخل فى نطاق عمل الوزارة مثل مشروع الإسكان بديل العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر، وموقف المعارض التي ترعاها الوزارة، وكذلك لقاء مع عضو مجلس الوزراء السعودي، وسفير السعودية لدى مصر لبحث زيادة الاستثمارات المصرية السعودية وتعزيز التبادل التجاري، بهدف استثمار حالة الزخم في العلاقات المصرية ـ السعودية، فضلاً عن لقاء مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، حيث أكد أن ملفات البيئة لم تعد ترفاً ومصر أخذتها بمنتهى الجدية، وذلك بحضور وزيرة البيئة، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، بجانب لقاء مع وزير الاتصالات العراقي، حيث أعرب عن سعادته بمسار التعاون الجاري بين مصر والعراق، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية بالقيام بكل ما يلزم من أجل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق.