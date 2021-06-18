شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة (رعد - 5) بالذخيرة الحية بالمنطقة الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة ( رعد – 5 ) بالذخيرة الحية ، والتى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى أستمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وقد بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة ، وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة الجوية لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية ، كما قامت العناصر المدرعة والميكانيكية بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بفرض عدد من المواقف الطارئة للقوات المشتركة بتغيير أهداف الرمى وتم إصابتها بدقة وكفاءة عالية ، أظهرت المرحلة المستوى الراقى الذى وصلت اليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

وفى نهاية المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية فى تنفيذ كافة المهام التى تُوكل إليهم، وأشار إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التى ترتبط بأمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى القدرة على التعامل مع كافة التحديات الداخلية والعدائيات الخارجية لمختلف القضايا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى تُوكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وكانت المراحل الأولى للمناورة قد تضمنت تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية بواسطة عناصر من القوات الخاصة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مرحلة دفع القوة الرئيسية وإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتحقيق المهمة المباشرة ، حيث تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة ثم التحرك لإقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالمناورة فى أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى المناورة ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى الراقى والإحترافية فى الأداء والثقة العالية بالنفس ، الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.