نائبة وزير الثقافة الروسي تزور أهرامات الجيزة - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - استضافت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة ، نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، والوفد المرافق لها فى زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة.

وذلك في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا2021/2022، تنفيذاً لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وكان في استقبالها أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، والذي اصطحبها والوفد في جولة داخل المنطقة، واستهلتها بزيارة هرم خوفو من الداخل، ثم منطقتي البانوراما وتمثال ابو الهول.

وفي نهاية الجولة أعربت نائبة وزير الثقافة الروسي والوفد المرافق لها عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم أمام هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، ومنطقة البانوراما وابو الهول.

جدير بالذكر أن فعاليات الافتتاح الرسمي لعام التبادل الإنساني المصري الروسي ستبدأ مساء اليوم من خلال تنظيم حفل لفرقة "بريوسكا للفنون الشعبية" الروسية بدار الأوبرا المصرية.