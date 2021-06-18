ضبط عبوات لعلاج الأسنان بالمطار مع راكب قادم من الإمارات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من العبوات الدوائية الخاصة بعلاج الأسنان، أخفاها راكبا مصريا داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة العربية، والقادمة من رأس الخيمة، اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك فى راكب مصرى، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام عبدالباقى مأمور الجمرك، أفاد بوجود أشياء متماثلة داخل الحقائب، وبالعرض على مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة كلف عبدالقوى عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 95 علبة دواء ( Granutotec-pulpotec ) الخاصة بعلاج الأسنان بكل منها عبوتان.

وقرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض علي الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.