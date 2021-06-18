شعراوي: نقدم كل الدعم لأنشطة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد نصار:

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثاني لأعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة .

وأكد اللواء محمود شعراوي ، حرص الوزارة على تقديم كل إمكاناتها وخبراتها لخدمة أنشطة المنظمة المختلفة خاصة بعد التدشين الرسمي لمقر إقليم الشمال الأفريقي بالقاهرة وتوقيع اتفاقية المقر بحضور رئيس الوزراء .

وشدد شعراوي علي التزام الدول المصرية بوضع كل إمكاناتها لخدمة قارتنا الافريقية في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعطاء أهمية قصوي لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الاواصر بين شعوبنا.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم الفني واللوجستي لوزارة التنمية المحلية الكينية لإخراج حدث مؤتمر (افريكا سيتي 2022) على أكمل وجه في مدينة (كيسومو) الكينية ، مشيراً الي أنه سيقوم بالتواصل المستمر مع نظيره الكيني خلال الفترة القادمة لمتابعة كافة استعدادات كينيا لاستضافة المؤتمر خاصة في ظل ترحيب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الافريقية (افريكا سيتي) لعام 2024.

وفي السياق ذاته أعرب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في كلمته خلال افتتاح أعمال جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس ، وللسيد جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية علي اختيارهم للقاهرة لاستضافة الدورة الخامسة والعشرون لأعمال المجلس التنفيذي للمنظمة مؤكدًا أنه تكريم نسعي دائماً للتشرف به، ونتذكر جميعاً إستضافة القاهرة لدورة المجلس التنفيذي في 18 يونيو 2019 وإجتماعات الريفيلا، وكذلك تنظيم وزارة التنمية المحلية للمؤتمر الأول "المدن قاطرة التنمية المستدامة",تلك الفاعليات التي تمت على الوجه الأكمل.

كما أعرب محافظ القاهرة عن أمله أن تسير أعمال الدورة الحالية على نفس وتيرة النجاح المعهود من المجلس خاصة علي أرض القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة خلال كلمته إلى أنه تشرف بالمشاركة فى التوقيع علي إتفاقية المقر الإقليمي للمنظمة عن شمال إفريقيا أمس والذى شهده رئيس مجلس الوزراؤ، مشيرا إلى أنه كان حدثاً تاريخيًا فريداً يبرهن أن التعاون والإدارة المشتركة إذا ما اجتمعا معًا وبإرادة وتنفيذ جادين فإنه يمكن التغلب علي الصعاب والتحديات وتحقيق إنجازات مشرفة علي النحو الذي شهدناه عند إفتتاح مقر المنظمة الإقليمية عن دول الشمال (نارو) أمس، بحكمة وفاعلية ووفقاً لسياسات منظمتنا ومن أجل خدمة مصالح قارتنا الإفريقية.