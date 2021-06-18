"المخدرات وسط محصول الذرة".. ضبط مزرعة بانجو في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر داخل قطعة أرض زراعية خاصة به في المنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بزراعة نبات البانجو المخدر بالأرض الزراعية الخاصة به داخل محصول الذرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بزراعته نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وضُبط داخل الأرض الزراعية المُشار إليها 28 شجيرة منزرعة من نبات البانجو المخدر - 17 شجرة جافة من نبات البانجو المخدر بإجمالي 45 شجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.