حريق يلتهم محتويات محل أحذية في المنيب دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت ألسنة النيران محتويات محل أحذية بمنطقة المنيب غرب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل أحذية بشارع مسجد السلام.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي والمقدم محمد إمام.

وتبين أن المحل على مساحة 7x3 أمتار، التهمت النيران محتوياته بالكامل دون وقوع إصابات. وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران

وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة التي رجحت حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.