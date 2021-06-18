حل لغز العثور على جثة طالبة داخل غرفتها بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة طالبة داخل غرفتها بمركز العياط جنوب المحافظة.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة إشارة من العميد محمد عطية مأمور مركز العياط بالعثور على جثة طالبة داخل غرفتها بقرية العطف.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته.

معاينة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث العياط، كشفت عن انتحار طالبة بالمرحلة الثانوية؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.