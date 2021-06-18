شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 380 محضر مخالفة خلال حملات تموينية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين قاموا بشن حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة في الفترة من 1 يونيه إلى 15 يونيه 2021 أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 380 محضر مخالفة.

وأوضح محافظ قنا أن السلع الاستهلاكية التي تم ضبطها شملت 2820 عبوة زيت طعام، و4700 عبوة سجائر ،و 1020قطعة مستلزمات عمارة، و500 خامات بلاستيك، و200 عبوة منظفات ،و 5086 عبوة أدوية، وطن و200 كيلو أرز ،و2 طن دقيق فاخر، و4 طن و770 كيلو سكر ،و3طن و700 كيلو ملح طعام ،و70 كيلو لحوم بلدية ،و 28 عبوة مصنعات لحوم ،و1308 عبوة سمن بناتي، و200 كيلو أسماك معلبة ،و650 عبوة خل ،و2 طن علف حيواني ،و 2 طن و800 كيلو ردة خشنة.

وأضاف «الداودي» أن حملات التفتيش نجحت أيضاً في تحرير 380 محضر مخالفة منها 248 محضرا بالأسواق والمحلات ،و132 محضرا بالمخابز والمطاحن في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيداً لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

ومن جانبه، أكد احمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بقنا، أن المديرية مستمرة في شن حملاتها بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر ،والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.