شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد جديد بنجع الشيخ فضيل بمركز إسنا بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر بأن المديرية، قامت اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها عن طريق الجهود الذاتيه وهو مسجد المجمع الاسلامى الخيرى بنجع الشيخ فضيل بمركز ومدينة اسنا .

وذلك بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة اوقاف اسنا حيث اناب وكيل الوزارة، الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية بافتتاح المسجد وارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة والتى كانت بعنوان ( الحج فى زمن الأوبئة ) .

وخلال خطبة الجمعة، بين فيها فضيلته أن الحج ركن من أركان الإسلام وان الله تعالى قد فرضه على المستطيع وان الاستطاعة لها مفردات كثيرة ومن بينها الصحبة، موضحا ان الإنسان مطالب بحفظ النفس وأنه مسؤول عنها امام الله تبارك وتعالى .. كما حضر الافتتاح الشيخ حسن الأمير مدير اداره إسنا وقيادات الدعوه باوقاف إسنا وعدد من المواطنين .

وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية