شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تواصل تكثيف حملات النظافة والتطهير للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار وتكثيف حملات النظافه والتطهير والتعقيم اليومية بالشوارع، والطرق والميادين، والهيئات الحكومية والخدمية والمرافق الحيوية، ودور العبادة في جميع المراكز والمدن والقرى، تماشياً مع خطة الدولة لتطبيق حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها لرش وتطهير وتعقيم المنشآت العامة، ومواقف سيارات الأجرة ومحطات السكة الحديد ،ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي ،باستخدام المواد المطهرة بواسطة مواتير وسيارات الرش التابعة للوحدات المحلية، بالتعاون مع المديريات الخدمية، للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي خالي من الأمراض والفيروسات المعدية.

وفي هذا الاطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بحملات تطهير بنطاق المدينة والوحدات المحلية، وتم رش الشوارع والمساجد وأمام المنازل والمنشآت العامة للحد من إنتشار الحشرات الطائرة حرصاً على سلامة الأهالي من إنتشار الفيروسات المعدية، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية، حيث شملت الأعمال تطهير وتعقيم ديوان عام مجلس المدينة، ومكتب التموين وديوان عام الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي ،و ديوان عام الوحدة المحلية بالعدلية، ومبنى الجمعية الزراعية بالوحدة المحلية بالعدلية ،وتعقيم مبنى الوحدة المحلية بأولاد سيف ومكتب الضرائب العقارية، ومبنى جمعية الهلال الأحمر بالوحدة، وكذلك تعقيم مقر الوحدة المحلية بكفر أيوب، ووحدة الشؤون الإجتماعية بكفر أيوب ومكتب التموين ومكتب البريد بالقرية.

كما كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملاتها للقضاء على الذباب والحشرات الطائرة، بالتعاون مع الإدارة الصحية بفاقوس، وقسم مكافحة نواقل الأمراض والملاريا وإدارة شؤون البيئة بالمجلس، لرش المدينة عن طريق جهاز الضباب، وشملت الحملة شوارع منية المكرم، وكفر محمد إسماعيل وشارع الدروس، حفاظاً على صحة الأهالى من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض.