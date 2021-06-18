شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : تنفيذ أول وحدة تكنولوجية لجمع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة قامت- ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المصرية- بتنفيذ أول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، ويتم تدويرها لإنتاج طاقة، ويوجد منها نوعان، أحدهما ينتج غازًا حيويًا للسيدات بالمنازل وأيضًا سمادًا عضويًا، والنوع الثانى يتم فيه تدوير جميع المخلفات لإنتاج الكهرباء، وسيتم افتتاح أول تجربة قريبًا بمحافظة الفيوم.

وأكدت «ياسمين» أن الوزارة لديها فروع لجهاز شؤون البيئة تتابع مع إدارة البيئة بمقر المحافظة المشكلات البيئية على مستوى القرى، ولديها دراسات لتقييم الأثر البيئي تنفذ على مستوى المراكز والقرى أيضًا.

وحول منظومة شكاوي المواطنين، أوضحت «ياسمين» أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت ٩٩% على مستوى المراكز والقرى، وأيضًا منظومة البيوجاز بالقرى، وتم خلق ٢٦ شركة ناشئة من الشباب بالقرى، وتدريبهم على كيفية إنشاء الوحدة وصيانتها وحصل هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى.