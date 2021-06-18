شكرا لقرائتكم خبر عن باحثو «طفولة عين شمس» يطلقون مجلة «أطفال أون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مجموعة من الباحثين بالمستوى الرابع، بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، مشروع تخرجهم من مادة إنتاج المواد المطبوعة مجلة «أطفال أون».

وتدور فكرة المجلة حول الدور الذي يقوم به مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس والتي تتراسه الأستاذة الدكتورة هويدا الجبالي.

كما تناولت المجلة موضوعات فنية ورياضية وحوارات مع أكثر من مصدر مسؤول في العديد من المجالات المختلفة، وتناول ملف العدد قضية كورونا التي أصبحت تشغل العالم بشكل كبير نتيجة لتأثيرها البالغ على مستقبل البشر.

واستقبلت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة الكلية، عدد من الباحثين القائمين بالمجلة بمكتبها، بحضور الدكتورة فاتن الطنباري استاذ بقسم بثقافة الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور نادر محمد على، والدكتور حسن فراج، للاحتفال بالمجلة، والتي لاقت استحسان المشرفين والقائمين على المجلة تخرج الباحثين.

وقد نال المشروع إعجاب المشرفين على المجلة، مشيدين به وبما قدمه الطلاب، وأكدوا على أنه مشروع مميز له فكرة واضحة ومحددة، وأن هؤلاء الطلاب أصحاب فكر ورسالة تحريرية واضحة ومتميزة، كما أشادوا بمجهودات الشباب بعد حديثهم مع مصادر ذوي ثقل وفي طريقة عرضهم للموضوعات داخل المجلة.

تم تنفيد هذا المشروع تحت إشراف أ.د/ عمرو نحله رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال، ود/ فاتن الطنباري الأستاذ بقسم الإعلام وثقافة الأطفال بجامعة عين شمس، والمشرف العام على المجلة، والتي سبق لها الإشراف على العديد من مشاريع التخرج ونالت بها أعلى التقييمات، والدكتور نادر محمد على، والدكتور حسن فراج المشرف المساعد على المجلة.

وتكونت مجموعة المشروع من حوالي ٣٣ باحث وباحثة أبرزهم: رانيا سلامة، مرهان الهلف، محمد محمود كامل، نهله التحيوى، مروة صلاح، فاطمة الشناوي، عفاف الغرباوي، منة فراج، أسماء، الاء، شروق، أسماء محمد رزق، مارينا عادل، مريم كرم، منه زهدي، هدير قدري، أحمد امام، محمد علاء، إسراء امام، رنا محمد فتحي، ناهد عبدالنبي على، ضحى فتحى، ريهام بهاء الدين، مروة جمال، حسام مصطفى.

ووجه العاملين بالمجلة الشكر للمخرج الصحفى وليد الشناوى، على التصميم الرائع للمجلة والذي نال استحسان جامعة عين شمس وكلية الدراسات العليا للطفولة.