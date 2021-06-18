شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بالأوقاف: الشريعة الإسلامية امتازت باليسر والسهولة ومراعاة الظروف والأمكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن الشريعة الإسلامية امتازت باليسر والسهولة ومراعاة الظروف والأمكنة التي تُحيط بالمسلمين.

وأكد كيلاني خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن اليسر والسهولة في الشريعة ورد في نصوص دينية كثيرة جدًا أبرزها ما جاء في قوله تعالى «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» وقوله تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، إضافة إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا» وقوله صلى الله عليه وسلم: « إنَّ الدِّينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينُ أحدًا إلا غلبه، فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا».

وأضاف أن كل العبادات بها يسر وسهولة، مشيرا إلى أن الوضوء واجب لأداء عبادة الصلاة، لكن إذا أصيب مؤمن وقد يحلق به ضرر وأذى جراء الوضوء فإن الدين أباح له المسح فقط على الجرح دون التعرض للماء.