شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالبياضية وبندر الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل الوزارة بمعاونة الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل المديرية، استمرار حملة محدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف مركز البياضية وبندر الاقصر للأطفال من عمر 7 شهور وحتى 5 سنوات .

وأوضحت صحة الاقصر، أن الحملة استهدفت وحدات طب الأسرة ومكاتب الصحة الدواووين، للتطعيم كافة الأطفال في هذه الفترة العمرية، من خلال 4 سيارات مجهزة وأخرى ثابتة للتطعيم بمصل «سولك» لشلل الأطفال .

والمعروف أن الحملة تستهدف 8 محافظات وذلك تمهيدا لعمل حملة مكبرة خلال الشهر المقبل لجميع محافظات مصر.

ويذكر ان مصر اعلنت خلوها من مرض شلل الاطفال لسن 17 سنة .