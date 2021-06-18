شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنية لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم اليوم افتتاح 8 مساجد جديدة و4 مساجد تم إحلالها وتجديدها ضمن خطة الإحلال والتجديد في إطار خطة الوزارة لإعمار المساجد ليصل إجمالي المساجد التي تم افتتاحها وتجديدها 1495 مسجدا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأئمة والدعاة بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ السيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف، لمناقشة خطط وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير أساليب الدعوة الإسلامية.

وأشار الوزير إلى أنه تم منح 500 إمام وواعظ دورات تدريبية لتأهيلهم لمواكبة هذا التطور بالإضافة إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف مع اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يضمن مواكبة التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحاً أن مشروع الصكوك يعد من اهم مشاريع الوزارة، مشيراً إلى أنه تم جمع العام الماضي مليونا و200 الف كيلو لحوم تم توزيعها على الأسر أكثر احتياجاً.