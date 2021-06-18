أخبار مصر.. 10 أيام مهلة لملاك أراضى صحراء الأهرام لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها منح وزارة الإسكان مهلة لملاك أراضى صحراء الأهرام 10 أيام لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

العربية.. وزيرة خارجية السودان عن سد النهضة: تحول منذ العام الماضى لسلاح ضدناقالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، إنه لا يمكن التهاون في سيادتنا على أراضينا، مؤكدة "نرفض الدخول في أي مواجهات عسكرية لحل قضية سد النهضة"، وذلك حسبما أفادت قناة العربية.





الأوقاف تخصص 50 مليون جنيه لصندوق "عطاء" لذوى الاحتياجات الخاصةأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف لصندوق "عطاء" لذوى الاحتياجات الخاصة.





"الإسكان" تمهل ملاك أراضى صحراء الأهرام 10 أيام لتقديم طلبات توفيق أوضاعهمقال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر إعادة فتح باب التقدم اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، لمدة 10 أيام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وذلك تلبيةً لرغبة المواطنين لتوفيق أوضاعهم.





الحكومة تنفى زيادة أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكيةنفت الحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية، وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالمياً ونفت الوزراة تلك الأنباء.





تعقيم بوابات المدارس والالتزام بالكمامات.. الحكومة تعلن خطة تأمين الامتحاناتاستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ تضمن الخطة التي أعدها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لتأمين الامتحانات، بغرض الحد من انتشار فيروس " كورونا " بين الطلاب أثناء الامتحانات.





التعليم: لن نطبع امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع وإتاحتها بالموقعأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم طباعة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع هذا العام، والوزارة سوف تتيح لطلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع على موقعها الرسمي على الانترنت ليتولى طلاب الثانوية العامة طباعتها و حلها وتسليمها في المدرسة في المواعيد المحددة





السكة الحديد تشغل غدا قطارات جديدة بين القاهرة مطروح لتنشيط السياحةتقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشي – إيتاى، بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين اعتبارا من غد السبت، وبياناتها كالتالى:





الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد .





التعليم تبدأ غدا تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات

تبدأ غدا المدارس الثانوى تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات التجريبية التى تنطلق الإثنين 21 يونيو الجارى، والنهائية المقرر لها أن تبدأ يوم 10 يوليو المقبل.





الكهرباء: استمرار تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين حتى نهاية يونيوأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ما يقرب من 240 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للوحدات المخالفة الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى من إجمالي مليون 450 ألف طلب حتى الآن.





دوافع القطبين للصراع على كأس مصر للطائرة الليلةيخوض القطبين “ الأهلى و الزمالك " فى السادسة مساء اليوم الجمعة صراع قوى للمنافسة على لقب كأس مصر الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 على صالة القناة بالإسماعيلية .





أزمات فنية تؤرق موسيماني قبل مواجهة الترجي غداً في رادسأكثر من أزمة فنية تؤرق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مباراة الترجي غداً بدوري أبطال أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لحسمها قبل مواجهة بطل تونس المرتقبة مساء غداً ، السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطالل أفريقيا.





رسميا .. النصر السعودي يرسل فاكسا لضم محمود الونش من الزمالكتلقي نادي الزمالك فاكسا رسميا من نظيره النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





من يرتدى شارة كابتن المنتخب بعد محمد صلاح؟.. حسام البدرى يردكشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عن اتفاقه مع نجوم المنتخب على أن يرتدى محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى شارة كابتن الفراعنة فى المرحلة المقبلة، وترحيب جميع اللاعبين بذلك قبل إعلان القرار.





تعرف على مواعيد مباريات يورو 2020 اليوم والقنوات الناقلة "إنفو جراف"تقام اليوم الجمعة 3 لقاءات حاسمة في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً، على رأسها مباراة إنجلترا ضد أسكتلندا وكرواتيا أمام التشيك في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.





الترجى ضد الأهلى.. محلل تونسى: بدر بانون نقطة ضعف الأحمرأكد سمير السليمى لاعب المنتخب التونسى السابق أن مباراة الأهلى والترجى تتميز بالصعوبة البالغة المقرر لها غدا السبت فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بملعب رادس فى تمام السادسة مساء.





حرب التعويضات بين الأزواج.. زوج يطلب تعويض 500 ألف جنيه من زوجته لسبها والدته بـ"فيس بوك".. وعريس يحاول الزام زوجته بسداد 60 ألفا لتنمرها عليه.. ومطلقة تشكو تعرضها لإصابتها بعاهة وتلزمه بسداد 300 ألف جنيه"زوجي أصابني بعاهة مستديمة.. تعرضت للضرب على يد زوجي.. زوجتي تنمرت على بوسائل التواصل الاجتماعي.. زوجي نشر صور خاصة لي وتسبب في تشويه سمعتي.. زوجتي رفضت رؤيتي لأولادي وتنفيذ أحكام قضائية.. زوجي خطف أطفالى وحرمني من الحضانة".. نماذج بسيطة لدعاوى تنظرها محاكم الأسرة ودوائر التعويضات على خلفية وقوع خلافات زوجية بين طرفي النزاع مع كل حالة طلاق، وتبادل الاتهامات بينهما بعدم الإنفاق أو التعرض للإيذاء والسب والقذف، وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما علي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت العشرة بين الزوجين مستحيلة، لتتحول الحياة الزوجية لحرب دائرة بين الزوجين بعد غياب المودة الرحمة، والرغبة فى الانتقام.





أكثر من 20 ألف شاب وفتاة يتقدمون لوظائف "المحطات النووية".. رئيس الهيئة: الأولوية للأكثر كفاءة.. ويؤكد: لا مجال للمجاملات وجميع المتقدمين سيخضعون لـ4 اختبارات جميعها مميكنةإقبال كبير للتقدم للوظائف التى أعلنت عنها هيئة المحطات النووية على مدار الخمسة أيام الماضية، حيث حرص خريجو المؤهلات من مختلف التخصصات العليا والمتوسطة وغيرها، على سحب كراسات التقدم للوظائف من محافظات مختلفة، حيث تجاوز عدد المتقدمين للوظائف حتى الآن 20 ألف شاب وفتاة.





القاهرة والرياض قطبا التفاعلات فى النظام الإقليمى.. محطات مضيئة لقطار العلاقات المصرية السعودية .. وأفق لا محدود للتطوير.. زيادة حجم الاستثمارات السعودية بمصر بعد ثورة 30 يونيو.. والمملكة ثانى أكبر مستثمر فى مصر"لا غنى لمصر عن العرب ولا غنى للعرب عن مصر" .. مقولة شهيرة أطلقها الملك عبدالعزيز آل سعود فى أولى زياراته لمصر عقب توحيد المملكة فى العام 1946م، ليعبر من خلالها بكل وضوح عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية.





"التجارة " تحدد 3 سنوات لتنفيذ برنامج دعم الصادرات.. بدء التطبيق يوليو المقبل.. ضم الدواء إلى القطاعات التصديرية المستفيدة.. 50% مساندة إضافية للسوق الأفريقى ومثلها للشحن ومساندة السيارات لمدة 7 سنواتأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.





ماذا قال نجوم الأهلى عن مواجهة الترجى؟..سعد سمير:جمهورنا أكبر حافز لتحقيق الفوز..وهدفنا اللقب العاشر..ناصر ماهر:قادرون على تحقيق نتيجة إيجايبة في تونس..الحاوى: موقعة رادس لها طابع خاص..تعاهدنا على إسعاد الجمهوريتأهب فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.





الحكومة تعلن خطة تأمين الامتحانات للحد من انتشار كورونا.. التزام كل طالب بالكمامة طوال فترة الامتحان.. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزاحم الأهالى على مداخل المدارس.. ومتابعة الطلاب المشتبه فى إصابتهم بالفيروساستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ تضمن الخطة التي أعدها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لتأمين الامتحانات، بغرض الحد من انتشار فيروس "كورونا" بين الطلاب أثناء الامتحانات.





انتخابات إيران.. 4 مرشحين يتنافسون لخلافة روحانى.. فتح 70 ألف مركز اقتراع أمام 59 مليون ناخب.. و133 سفارة بالخارج تبدأ الاقتراع.. والداخلية: مد ساعات التصويت لمنع الزحام كإجراء احترازى.. والمقاطعة أكبر تحدٍفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى الانتخابات الرئاسية فى إيران، صباح اليوم، الجمعة، فى تمام الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلى، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وقد تمدد إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل فى حال استمرار توافد الناخبين على مراكز الاقتراع بحسب وزير الداخلية عبد الرضا رحمانى فضلى.