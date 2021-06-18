شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 304 آلاف جنيه إعانات طوارئ لـ 257 عاملا بشركة صناعات غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 304 آلاف و86 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ 257 عاملا بإحدى الشركات للصناعات الغذائية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وفى سياق متصل أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان اليوم، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف باستخراج 414 شهادة قياس مستوى المهارة، و356 كارنيه مزاولة الحرفة، فضلا عن تعيين 507 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1579 شاباً.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال مايو الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 526 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 154 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 63 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، مضيفًا أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه فضلاً عن 2 منحة لعملية جراحية بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 932 عاملاً مسجلاً، بواقع 466 ألف جنيه.

ومن ناحية أخرى نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، عن الحالات التى يتم فيها تحرير المحاضر الفورية للمنشآت، وإعداد خطط الطوارئ، حضرها 73 عاملاً، من 43 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة.