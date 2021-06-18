شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تبحث عبر "كلوب هاوس" مشكلة شرط التنازل عن الجنسية المصرية للحصول على الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق "كلوب هاوس" وذلك استجابة لطلب عدد من المصريين المقيمين فى ألمانيا لبحث مشكلة شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم استعراض الكثير من الحلول خلال اللقاء، حيث إن القانون الألمانى يشترط التنازل عن أى جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذى قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون فى التنازل عن جنسيتهم الأصلية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين فى التجنس بجنسيتها، وأن هناك ضوابط تكون ملزمة على الجميع وليس على المصريين فقط، موضحة أن هناك تواصلا مع المصريين بالخارج لبحث أى قضايا تخصهم، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية فى مصر لبحث مقترحاتهم التى سيتقدمون بها للوزيرة بعد الانتهاء من صياغتها فى محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة والتوصل إلى صيغة توافقية فى إطار احترام الدستور المصرى فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو التنازل عنها، وفى إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن بدولة ألمانيا الاتحادية، مؤكدة أن "الجنسية حقوق وواجبات".

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها فى الخارج ومصالحهم والعمل على تذليل أى عقبات قد تعترضهم، وأن الاستماع والتواصل بشكل دورى مع مواطنينا بالخارج والسعى لتلبية مطالبهم هو الدور المحورى والأساسى لوزارة الهجرة الذى وجدت من أجله، معبرة عن فخرها بالانتماء والارتباط الشديد دوما للمصريين فى الخارج بوطنهم الأم.