شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نقدم كل الدعم لأنشطة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فعاليات اليوم الثانى لأعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كل إمكاناتها وخبراتها لخدمة أنشطة المنظمة المختلفة خاصة بعد التدشين الرسمى لمقر إقليم الشمال الأفريقى بالقاهرة وتوقيع اتفاقية المقر بحضور رئيس الوزراء .

وشدد شعراوى، في بيان اليوم على التزام الدول المصرية بوضع كل إمكاناتها لخدمة قارتنا الافريقية فى ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أهمية قصوى لكل ما يفيد قارتنا ويدعم العمل الجاد والدؤوب لمواجهة مشاكلها وقضاياها وتعزيز الأواصر بين شعوبنا.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم الفنى واللوجستى لوزارة التنمية المحلية الكينية لإخراج حدث مؤتمر "افريكا سيتى 2022" على أكمل وجه فى مدينة "كيسومو" الكينية، مشيراً الى أنه سيقوم بالتواصل المستمر مع نظيره الكينى خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة استعدادات كينيا لاستضافة المؤتمر خاصة فى ظل ترحيب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتقدم بملف مصر لاستضافة مؤتمر المدن الافريقية "أفريكا سيتي" لعام 2024.

وفى السياق ذاته أعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى كلمته خلال افتتاح أعمال جلسة المجلس التنفيذى للمنظمة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس، وللسيد جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية على اختيارهم للقاهرة لاستضافة الدورة الخامسة والعشرون لأعمال المجلس التنفيذى للمنظمة مؤكدًا أنه تكريم نسعى دائماً للتشرف به، ونتذكر جميعاً استضافة القاهرة لدورة المجلس التنفيذى فى 18 يونيو 2019 واجتماعات الريفيلا، وكذلك تنظيم وزارة التنمية المحلية للمؤتمر الأول "المدن قاطرة التنمية المستدامة" تلك الفاعليات التى تمت على الوجه الأكمل .

كما أعرب محافظ القاهرة عن أمله أن تسير أعمال الدورة الحالية على نفس وتيرة النجاح المعهود من المجلس خاصة على أرض القاهرة، مشيرًا إلى أنه تشرف بالمشاركة فى التوقيع على اتفاقية المقر الإقليمى للمنظمة عن شمال إفريقيا أمس والذى شهده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأنه كان حدثاً تاريخيًا فريداً يبرهن أن التعاون والإدارة المشتركة إذا ما اجتمعا معًا وبإرادة وتنفيذ جادين فإنه يمكن التغلب على الصعاب والتحديات وتحقيق إنجازات مشرفة على النحو الذى شهدناه عند افتتاح مقر المنظمة الإقليمية عن دول الشمال (نارو) أمس، بحكمة وفاعلية ووفقاً لسياسات منظمتنا ومن أجل خدمة مصالح قارتنا الإفريقية.