شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة في الزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية، بحملة تموينية على المحلات التجارية العامة واسفرت الحملة على تحرير عدد ٩ محاضر تموينية تضمنت ٤ محاضر عدم الاعلان عن الاسعار ،٥ محاضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية .

وقاد الحملة عبدالرزاق عمر مدير الإدارة التموينية بالمركز، وعبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز، وعزالدين يوسف مدير الرقابة بالإدارة بالمركز ومحمد عباس مفتش تموين بالمركز تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية .

وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الاقصر والدكتور تامر صلاح وكيل أول وزارة التموين بالأقصر .