شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الأنوار المحمدية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إفتتاح مسجد مسجد الأنوار المحمدية بقرية الزهويين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، ليضاف إلى المساجد التي تم افتتاحها ودخولها الخدمة مؤخرا

قال «أبوالسعود» في تصريحات إعلامية أن مسجد الأنوار المحمدية بقرية الزهويين شبين القناطر، أقيم على مساحة 250 متر مربع، بالجهود الذاتية تحت الإشراف الكامل والمتابعة من وزارة الأوقاف، بتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف المليون جنيها

اضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 28 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.