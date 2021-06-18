شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور مايا مرسي، وإشراف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبالتعاون مع الدكتور أماني شاكر عميدة كلية التربية النوعية ومقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، ينظم المستشفى الجامعي وكلية الطب حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدي، باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي للثدي «الماموجرام»، وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتي وذلك في الفترة من ١٩ إلى ٢١ يونيو الحالي .

يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» وفي إطار التوعية والقضاء على سرطان الثدي، إحدى أهم حملات المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل الكشف .

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالمرض وكيفية الوقاية منه، وأهمية الاكتشاف المبكر للحد من انتشاره، كما تهدف الحملة أيضا إلى تعليم السيدات طريقة الفحص الذاتي، مع التأكيد على أن الفريق الطبي يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدوى كورونا .