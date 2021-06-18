شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أول رحلة مباشرة لشركة إيركندا قادمة من مونتريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة إيركندا، قادمة من مدينة مونتريال في أول تشغيل لها إلى القاهرة، وسط استقبال خاص واحتفالية بوصول أول رحلة بحضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلين من السفارة الكندية ومسئولي مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة إير كندا، وصلت صباح اليوم، إلى القاهرةوعلى متنها نحو 100 راكباً، تم إنهاء إجراءات جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، المخصص لشركات رحلات تحالف ستار، وسط استقبال خاص بالورود منفرق العلاقات العامة بالمطار.

وتم تجهيز استقبال خاص لأولى رحلات خطوط إير كندا، إلى مطار القاهرة، حيث تم استقبال الطائرة فور وصولها إلى المطار، برش المياه على جسم الطائرة، وهو البرتوكول المعروف بتشغيل خط جديد أو وصول رحلة طيران لأول مرة إلى المطار.

وحرصت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق، علىاستقبال ركاب الرحلة برفقة ممثلي السفارة الكندية في القاهرة والقنصل التجاري، وبحضور أيضاً الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، ونسرين عثمانلي مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، وسامح عبد الباسط بهيئة تنشيط السياحة، والدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وبحسب المصادر المطلعة، فإنه من المقرر أن تسير شركة إير كندا 3 رحلات أسبوعيا بشكلمنتظم إلى مطار القاهرة، بخط تشغيل مونتريال - القاهرة، وذلك بشكل مبدئي، على أنيزيد معدل تشغيل الرحلات للشركة الكندية وفقا للحجوزات والطلب.