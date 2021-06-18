العربية.. وزيرة خارجية السودان عن سد النهضة: تحول منذ العام الماضى لسلاح ضدنا

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، إنه لا يمكن التهاون في سيادتنا على أراضينا، مؤكدة "نرفض الدخول في أي مواجهات عسكرية لحل قضية سد النهضة"، وذلك حسبما أفادت قناة العربية.

وشددت وزيرة الخارجية السودانية، أن الملء الأول لسد النهضة طعنة في ظهرنا من إثيوبيا، قائلة إن سد النهضة تحول منذ العام الماضي إلى خطر وسلاح ضدنا.

وفى سياق متصل، كان بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي تداعيات أزمة "سد النهضة" على المنطقة.