الأوقاف تخصص 50 مليون جنيه لصندوق "عطاء" لذوى الاحتياجات الخاصة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف لصندوق "عطاء" لذوى الاحتياجات الخاصة.

تصريحات الوزير جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع الأئمة والدعاة بمحافظة الغربية في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الأوقاف إلى المحلة لأداء صلاة الجمعة وتفقد عدد من المساجد الأثرية بالمدينة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لأداء صلاة الجمعة بمسجد آل الشامي بمدينة المحلة الكبرى، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.