شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم الجمعة 63 رحلة جوية لعدة جهات تنقل خلالها 5617 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصرللطيران اليوم، الجمعة، 63 رحلة جوية بمعدل 48 رحلة دولية الي كل من لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، دبي،إسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم،بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، واشنطن، إربيل، و12 داخليةالى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوى تنقل جميعهذه الرحلات 5617 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاًلتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.