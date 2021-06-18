وزير الأوقاف: منح 500 من الأئمة والدعاة دورات تدريبية لمواكبة التطور التكنولوجى

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بالأئمة والدعاه بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، لمناقشة خطط و آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير أساليب الدعوة الإسلامية.

وأشار الوزير أنه تم منح 500 إمام وواعظ دورات تدريبية لتأهيلهم لمواكبة هذا التطور بالإضافة إلي إنشاء صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف مع اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يضمن مواكبة التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 50 مليون جنية لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحاً أن مشروع الصكوك يعد من اهم مشاريع الوزارة ، مشيراً إلي أن تم جمع العام الماضي مليون و200 الف كيلو لحوم تم توزيعها على الأسر أكثر احتياجاً.