شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.
- الليمون بـ 20 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب بـ 6.5 جنيه.
- العنب الأحمر 16 جنيها
- العنب الأبيض 15 جنيها
- الباميا الخضراء 18 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
- مشمش 22 جنيها.