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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.

- البطاطس 6 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 6 جنيهات.

- الخيار بـ 7 جنيهات.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.

- الباذنجان العروس 7.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيهات.

- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.

- الليمون بـ 20 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- العنب الأحمر 16 جنيها

- العنب الأبيض 15 جنيها

- الباميا الخضراء 18 جنيها.

- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

- مشمش 22 جنيها.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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