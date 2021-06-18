شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات للسيدات بالمنوفية بمنازلهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لإحدى المواطنات "نظراً لظروفها الصحية" بإحدى المستشفيات بنطاق محافظة القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لها، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.

ووجه القطاع برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية سهواج بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية باشراف مدير الاعلام بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنه تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.