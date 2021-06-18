شكرا لقرائتكم خبر عن السجون توجه قوافل لتطعيم نزلاء برج العرب ضد الالتهاب الكبدى الوبائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قطاع السجون قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى سجن برج العرب وليمان برج العرب، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى تم توجيه قافلة طبية إلى (سجن القناطر "رجال") بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للتطعيم ضد مرض الإلتهاب الكبدى الوبائى فيروس (B) حيث تم تطعيم عدد من النزلاء والعاملين بالسجن.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .