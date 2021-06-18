شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم الجمعة 18 يونيو مبنى الامتحانات في إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها سيادته لمتابعة عملية إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2020 - 2021 وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات دون عوائق تعوق الطلاب عن آداء الامتحانات فى سهولة ويسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التى تشمل قياس درجة حرارة الطلاب والحرص على وجود المسافات الآمنة بينهم .

وأكد الدكتور ماجد نجم ، فى بيان، حرص جامعة حلوان على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم لاتخاذ التدابير الفورية اللازمة لسرعةحلها .

ومن جانبهم أبدى طلاب جامعة حلوان سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحى وهادئ ومستقر.