شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ، على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ويمكن معرفتها برقم الجلوس من خلال الرابط التالى من هنا

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس تيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح 83.9% حيث تقدم للامتحان 162293 طالب وطالبة حضر منهم 160432 نجح منهم 134626 طالب وطالبة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 266 طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77%% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.97% .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6% وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9% .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3 % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9 % .