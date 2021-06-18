الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل (خدمية – إنسانية)، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى (المنوفية، قنا) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد، معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.