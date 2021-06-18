شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عبوات دوئية الخاصة بعلاج الأسنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من العبوات الدوئية الخاصة بعلاج الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية القادمة من راس الخيمة اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على اللجنة فى راكب مصرى يحاول الخروج وسط الزحام ظهر عليه علامات الارتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية اجاب بالنفى وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام عبدالباقى مأمورالجمرك المكلفة بالعمل على جهاز الفحص بالاشعة فأفادت بوجود أشياء متماثله داخل الحقائب.

وبالعرض على مدحت عبدالصبور نائب مدير الإدارة كلف عبدالقوى عزوز عبدالقوى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمد عبدالوهاب مشرف الصالة الخضراء فتبين وجود 95 علبة دواء ( Granutotec-pulpotec ) الخاصة بعلاج الأسنانب كل منها عبوتان، وقام بالجرد والتحريز لجنة من محمود محمد امام وهندالنجار تحت إشراف علاء على شحاته .

قرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنه 2021 بعد العرض علي الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار وزيرالمالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .