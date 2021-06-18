توصيلة الموت.. اعترافات مُدمن أنهى حياة سائق وتخلص من جثته في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بالإسماعيلية بدائرة المركز بها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

توصلت جهود فريق بحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وتبين إصابته بجرح باليد اليمنى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وتعاطيه للمواد المخدرة، كما أقر بقيام أحد أصدقائه له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية بطلب شراء مركبة "توك توك" مسروقة لأحد أقاربه مقابل مبلغ مالي "تم ضبطه".

وكشف التحقيق توجه المتهم المذكور إلى دائرة قسم شرطة القنطرة غرب وقام باستيقاف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن، وأثناء سيرهما بالطريق قام بإشهار سلاح أبيض وإجبار المجني عليه بالنزول من التوك توك، ولدى قيام المجني عليه بمقاومته تعدى عليه بعدة طعنات ووضعه بالمقعد الخلفي لمركبة "التوك توك" والسير به إلى محل الواقعة وإلقائه على جانب الطريق، كما أضاف بحدوث إصابته المنوه عنها أثناء ارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

وعقب ذلك توجه إلى دائرة المركز وقام ببيع مركبة "التوك توك" المستولى عليها (لشخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بشرائهما للمركبة مقابل مبلغ مالي مع علمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة، كما أضافا بأنهما علما بأنها مُتحصل عليها من جريمة قتل، فقررا التخلص منها بإلقائها بإحدى الطرق الزراعية بدائرة المركز، وقاموا بالاستعانة بأحد الأشخاص لمساعدتهما في التخلص من مركبة "التوك توك" وأمكن ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.