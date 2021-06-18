الأمن العام: ضبط 120 قضية مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 64 قطعة سلاح ناري، 120 قضية مخدرات، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 54607 أحكام قضائية متنوعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.