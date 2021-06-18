شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 417 إشغال بمدينة الفشن ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد، بإزالة 417 حالة إشغال في الطريق العام بشارع بورسعيد وكورنيش الإبراهيمية وميدان الشيخ شمردل والطريق الدائري، والتي تنوعت بين إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، والتحفظ على عربات يد، وموازين وحوامل حديدية وخشبية، وكراسي بلاستيكية وطاولات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين.

وقال رئيس المدينة إنه تم رفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي لكافة القطاعات بدائرة المركز حيث تمكنت الوحدة من رفع أكثر من 100 طن مخلفات بمناطق متفرقة من شوارع المدينة و67 طن من دائرة مجلس قروي الفنت ودلهانس وشنرا وتلت وأبسوج وإقفهص، مع التخلص الآمن من تلك النفايات بنقلها إلى مصنع إعادة التدوير بمدينة سمسطا، بينما تم مراجعة الإجراءات الوقائية في المقاهي والكافيهات والمنشآت التجارية، فضلاً عن متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة سلفا.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة الإنارة العامة بعزبة كاترينا، علاوة على قيام الوحدة المحلية لقرية دلهانس بتدعيم خطوط محطة مياه الشرب بعزبة بشرى الغربية بخط مياه 8 بوصة لتغذية العزب والنجوع المجاورة، بالإضافة إلى متابعة التوسعات الإنشائية للمدرسة الإعدادية بعزبة عبداللطيف التابعة لقرية الجفادون.