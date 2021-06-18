شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير اللجان استعدادًا لامتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن تطهير اللجان الامتحانية استعدادًا لامتحانات الدبلومات الفنية والتي ستنطلق اعتبارًا من غدًا السبت.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم إن مديرية الطب البيطري والهلال الأحمر توليا تطهير وتعقيم لجان العريش، بينما تولت مديرية الشباب والرياضة تطهير لجان بئر العبد، وتولت مجالس المدن تطهير وتعقيم اللجان الواقعة في نطاق كل مجلس مدينة.

وأضاف رضوان أنه تم تزويد المدارس التي بها لجان ببوابات تعقيم وكواشف حرارية لتوقيع الكشف الحراري علي الطلاب أثناء دخول لجان الامتحانات، فضًلا عن قيام مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة، وتوفير سيارة إسعاف في محيط اللجان.

وأشار إلي أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة ، منها 12 لجنة تعليم صناعي تضم 2738 طالبا وطالبة ، و 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة ، ولجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة ، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة .