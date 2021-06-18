شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعدادتها لبدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2020/ 2021، على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والمقرر لها في الفترة من السبت ١٩ يونيو الجاري حتي ١ يوليو المقبل، وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية داخل اللجان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية، والتأكد من توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يؤدي نحو ٦٨ ألفا و٤٥٨ طالبا وطالبة الامتحانات داخل ٢٩٦ لجنة امتحانية، والتي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، على أن يتم تسكين الطلاب في كل لجنة امتحانية مع مراعاة التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن قياس درجات الحرارة للطلاب قبل السماح لهم بالدخول، علاوة على تعقيمها بشكل دوري قبل وبعد أداء الإمتحانات.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين مديريات الأمن، والصحة، والتموين، ورؤساء المراكز والمدن، كلٌّ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، والتأكيد على التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الامتحانية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.