شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تسلم مستلزمات وأدوات طبية إلى مستشفى «المنشاوي» و«المحلة» العام بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل المستمر على تقديم الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والنهوض بها قام وفد من وزارة البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وعدد من قيادات الوزارة بزيارة إلى محافظة الغربية حيث تم الاجتماع مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى للوقوف على آخر المستجدات بمنظومة المخلفات والتحديات التي تواجهها المحافظة في هذا الشأن .

وتوجه الوفد لتسليم المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بمنشآت الرعاية الصحية التي يعمل عليها مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF) بمحافظة الغربية وهي مستشفى المنشاوي العام ومستشفى المحلة العام.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ذلك يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة البيئة ووزارة الصحة والسكان في يوليو 2017 بشأن دعم منظومة الادارة السليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية من خلال أنشطة المشروع، للعمل على تطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

جدير بالذكر أنه تم دعم محافظة الغربية بمحطة المعالجة المركزية للمخلفات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالقضابة بالمحافظة والتي قامت وزيرة البيئة بافتتاحها في أكتوبر الماضي، بتكلفة إنشاء قدرت بحوالي 20 مليون جنيه مصري وبطاقة حوالي 5 أطنان يوميًا، حيث تغطى المحطة نصف احتياجات محافظة الغربية تقريبًا مع مراعاة الفرز السليم للمخلفات الطبية الخطرة المتولدة داخل المستشفيات من المخلفات البلدية، وتم تدريب عدد من العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة علي كيفية تطبيق خطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية بداية من الفصل السليم للمخلفات المتولدة عن المستشفيات مرورًا بكيفية معالجة المخلفات وانتهاءً بالتخلص الآمن من ناتج المعالجة ، بجانب تدريب فريق كامل داخل هذه المحطة على كيفية التشغيل والتعامل مع المحطة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام المشروع بإعداد مواصفات المستلزمات والأدوات اللازمة لمنشآت الرعاية الصحية بالتعاون مع كبار الخبراء في هذا المجال، وشراء هذه المستلزمات وفقا لمبدأ الشراء الأخضر واستبدال الأجهزة المحتوية على الزئبق بأجهزة بديلة خالية منه.