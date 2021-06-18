شكرا لقرائتكم خبر عن « صحة الشرقية »: دعم المستشفيات بتجهيزات طبية بتكلفة 5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية دعم الوزارة المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدعيم مستشفيات الأمراض الصدرية بالزقازيق، وحميات فاقوس، وأولاد صقر، وأبوكبير المركزية بأجهزة طبية وغير الطبية، لرفع كفاءة الأقسام في مستشفيات الصحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الدعم المقدم من قبل الوزارة يشمل أجهزة طبية وغير طبية، بتكلفة تقديرية بلغت ٥ ملايين جنيه، حيث تم دعم تلك المستشفيات بعدد ٥ أجهزة تنفس صناعي، وعدد ٢٠ سرنجة محاليل، و٣ أجهزة صدمات، وجهاز سونار، و٤ أجهزة رسم قلب، و١٨ موينتور، و١٢ مرتبة هوائية، و٧ ترولي نقل مريض، ووكراش كارت، و٥ أجهزة ضغط، و٤ شفاطات، بالإضافة إلى دعم المديرية بعدد ١٥٠ أسطوانة أكسجين، والتي سيتم توزيعها وفقاً لاحتياج مستشفيات الصحة بالمحافظة.

كلف وكيل الوزارة، مديرى المستشفيات، بسرعة إنهاء الإجراءات، وتشغيل الأجهزة ودخولها الخدمة بالأقسام الطبية لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لجهودها ودعمها المستمر للقطاع الصحي للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفيات.