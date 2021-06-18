شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة إرشادية لتوعية المزارعين بطرق رى وتسميد محصول القطن في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى في مديرية الزراعة بالاسكندرية، قافلة ارشادية للتوعية بالعناية بمحصول القطن ومقاومة الآفات، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات البرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول القطن المصرى موسم ٢٠٢١، من خلال التعاون بين معهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديرية الزراعة بالإسكندرية (إدارة الإرشاد الزراعى والمكافحة).

وقالت «تريزا»، أن القافلة شملت دورة توعوية لمحصول القطن بمنطقة مصطفى كامل بزمام العامرية، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية كما تم المرور على بعض الحقول الإرشادية لمتابعة حالة الزراعات وإعطاء التوصيات المناسبة لهذه المرحلة من عمر النباتات، بمشاركة الدكتور محمود خميس أبوزيد رئيس بحوث معاملات القطن المتفرغ والمشرف العلمي لحملة القطن بالإسكندرية لتقديم المادة العلمية والرد على استفسارات المزارعين،والدكتور سامى ربيع مدير الإدارة الزراعية بالعامرية،والمهندس جهاد الشاذلى رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية إدارة الإرشاد الزراعى، والمهندس أيمن عبدالستار مدير إدارة المكافحة بالمديرية.

وأوضحت أنه شارك في التوعية عدد من مهندسى قسم المكافحة بالعامرية وعدد من المزارعين والقاده الريفيين المهتمين بزراعة القطن، وتم الحديث عن أهم العمليات التي يتم تطبيقها في الحقل الإرشادي وحقول معهد بحوث القطن بتطبيق كل خطين معا بعد الخربشة والخف على الورقة الحقيقية الأولى وتسميد الدفعة الاولي آزوتي ثم رية المحاياة، وكذلك الاهتمام بالري في هذه المرحلة الهامة من نمو القطن بلا تغريق ولا تعطيش وتقريب فترات الري على قدر المستطاع في الأيام الشديدة الحرارة وإجراء العزقة الثانية وتسميد الدفعة الثانية للآزوت(٦٠ كجم آزوت/ فدان للدفعتين).

وأوصى المشاركون في القافلة، بعدم الري وقت الظهيرة وكذلك التوصية بالرش بمحلول اليوريا ١% مرتين عند الوسواس وقبل التزهير (١ كجم يوريا/١٠٠ لتر ماء) والرش بالمغذيات بوتاسين N وقبل التزهير وبوتاسينF بعد التزهير مع متابعة مستمرة لحالة نمو النباتات خاصة ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة مما قد يؤدي للهياج الخضري،كما يوقف أي تسميد آزوتي عقب ظهور أول زهرة حتي لا يتحول النبات للنمو الخضري بدلا من الثمري.

قافلة ارشادية لتوعية المزارعين بطرق رى وتسميد محصول القطن فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية المزارعين بطرق رى وتسميد محصول القطن فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية المزارعين بطرق رى وتسميد محصول القطن فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية المزارعين بطرق رى وتسميد محصول القطن فى الاسكندرية (صور)

قافلة ارشادية لتوعية المزارعين بطرق رى وتسميد محصول القطن فى الاسكندرية (صور)