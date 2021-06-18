شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بمنع التوك التوك من السير في شوارع العبور نهائيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور قرارا بمنع دخول التوك توك المدينة نهائيا. و قامت إدارة الحى بمعاونة الأمن بالجهاز والجهات المعنية بشن حملة أسفرت عن ضبط عدد ١٣ توك توك بجوار سلم كارفور وتم التحفظ عليهم وجاري عمل المحاضر والإجراءات القانونية اللازمة. فيما قامت إدارة الطرق بالبدء في تخطيط وتأمين محور العبور «المحور الرئيسى» بإستخدام التخطيط الساخن لأول مرة بالمدينة مع استكمال كامل تعليمات المرور بخصوص تأمين الطرق بإستخدام الإرشادات الإرضية والمرورية. واستمرارا للجهود المبذولة لتطوير المدينة والقضاء على كافة المخالفات وبناء على توجيهات رئيس الجهاز بضرورة متابعة المخالفين بكل حزم. قامت لجنة الإزالة والغلق والسحب بمعاونة رئاسة الحى وإدارة الامن بالجهاز وشرطة التعمير بتنفيذ ١٨ قرار غلق وازالة بالحي الأول لمنشات مخالفة. حملات على التوك توك فى شوارع العبور حملات على التوك توك فى شوارع العبور