شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تختتم دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية بمركز سقارة والان مع تفاصيل الخبر
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه من المقرر أن ينظم مركز سقارة الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم بتطبيق رؤية مصر 2030 فى مجال المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأمن، وتحليل بيانات spss متقدم للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع المقبل هى آخر الدورات التى تنظمها الوزارة خلال خطتها التدريبية للعام المالى الحالى، حيث يتضمن الأسبوع الأخير من الخطة ورش عمل لتنمية الموارد البشرية موضحا أن الخطة التدريبية والتى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة منذ شهر أغسطس 2020 تضمنت 130 دورة لحوالى 5 آلاف متدرب بإجمالى 39 أسبوع تدريب، مضيفاً أن خطة الدورات تضمنت استحداث 44 دوره جديدة، وقال انه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية .
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق التقدم والترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى يتم إرسالها لكافة المحافظات.