شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تختتم دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية بمركز سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، بانتهاء 3 دورات تدريبية وهى دورة متقدمة عن "الحد من المخاطر" للمديرين والعاملين بإدارات الازمات وغرف العمليات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول وقام بالتدريب فيها خريجو دورات TOT، إضافة إلى دورة عن تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال المشاركة المجتمعية، والدورة المتقدمة لأساسيات التحول الرقمى وإدارة مراكز البيانات وصيانة الحاسبات والشبكات واستفاد من هذه الدورات 100 متدرب من جميع المحافظات .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه من المقرر أن ينظم مركز سقارة الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم بتطبيق رؤية مصر 2030 فى مجال المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأمن، وتحليل بيانات spss متقدم للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع المقبل هى آخر الدورات التى تنظمها الوزارة خلال خطتها التدريبية للعام المالى الحالى، حيث يتضمن الأسبوع الأخير من الخطة ورش عمل لتنمية الموارد البشرية موضحا أن الخطة التدريبية والتى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة منذ شهر أغسطس 2020 تضمنت 130 دورة لحوالى 5 آلاف متدرب بإجمالى 39 أسبوع تدريب، مضيفاً أن خطة الدورات تضمنت استحداث 44 دوره جديدة، وقال انه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية .

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق التقدم والترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى يتم إرسالها لكافة المحافظات.