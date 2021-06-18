وزير الأوقاف: ثوابت السياسة المصرية تدعو للفخر وترتكز على صوت الحكمة والعقل

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ثوابت السياسة المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزراء الإعلام العرب تدعو للفخر، وترتكز على صوت الحكمة والعقل وممارسة السياسة النظيفة، ومن أهم معالمها أنها ترتكز على البناء لا الهدم، وتقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأحد، وتعلي قيمة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتتصدى بشجاعة للإرهاب وجماعات أهل الشر، ولا يمكن أن تتخذ من توظيف الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أداة لتحقيق مصالحها أبدًا.

وأكد وزير الأوقاف فى بيان، أن هذه السياسات ليست مرحلية إنما هي ثوابت السياسة المصرية الراسخة، فقوة مصر قوة حكيمة لحماية أمنها القومي، وليست للاعتداء على أحد أو التآمر ضد أحد ، فالسياسة المصرية لا تعرف التآمر ولا الغدر، موضحا في أكثر من موقف فإن الجيش المصري جيش رشيد يحمي ولا يبغي، ولكنه نار تحرق المعتدي.