شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 257 رحلة جوية إلى عدة جهات لنقل أكثر من 32 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة 257 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنهم أكثر من 32 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار، فإن صالات السفر ستغادر منها 129 رحلة تنقل على متنها 13520 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها نيويورك لندن فرانكفورت بكاترينبورج باريس أمستردام روما بودابست بوخارست كييف ميلانو فيينا أثينا أسطنبول أديس أبابا لارناكا دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين تونس سان بطرس برج موسكو السليمانية ميلانو بغداد الرياض عدن صبيحة دوالا بيروت.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 128 رحلة تنقل على متنهم 18537 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها واشنطن نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو أسطنبول أديس أبابا لارناكا دوالا لاجوس أبوجا عنتيبى جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .