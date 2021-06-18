شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن نطبع امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع وإتاحتها بالموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم طباعة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع هذا العام، والوزارة سوف تتيح لطلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع على موقعها الرسمي على الانترنت ليتولى طلاب الثانوية العامة طباعتها و حلها وتسليمها في المدرسة في المواعيد المحددة

وقال وزير التربية والتعليم فى تصريحات له اليوم، إن موضوع اللقاح للمراقبين إلزاميا لمن يرغب العمل في المراقبة الثانوية العامة ومن لا يرغب نبحث عن مراقب أخر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات الإجابة علي البابل شيت لطلاب الثانوية العامة، قائلة: يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملئ البيانات بشكل صحيح والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وأوضحت الوزارة، في فيديو عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، إذا اراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب علي الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل علي الإجابة الصحيحة.

واكدت الوزارة أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب ويجب التأكد من تطابق الإجابة علي التابلت مع الورقة وفي حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا علي الامتحان، موضحة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تعقد فى ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيا فقط فى حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين استلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الاجابات داخل التابلت وسيتم إتاحة الوقت الكافي لذلك .